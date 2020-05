Parto in ambulanza nel bolognese: il 118 fa nascere un neonato in ottima salute

Parto in ambulanza nel bolognese: il 118 fa nascere un neonato in...

Il bimbo è nato stamane, 6 maggio alle ore 07.50, in ambulanza, in assoluta sicurezza e senza alcuna complicanza. Mamma e bimbo sono alla Maternità dell’Ospedale Maggiore stanno bene e nei prossimi giorni verranno dimessi.

La cronologia dell’intervento:

Alle 07.15 di oggi, 6 maggio, la Centrale Operativa 118 riceve la richiesta di intervento da Porretta Terme per una donna con gravidanza alla 40esima settimana, con frequenti contrazioni (segno di parto imminente).

Alle 07.21, 6 minuti dopo la chiamata, l’ambulanza è al domicilio della signora. Alle 07.23 l’infermiere richiede l’intervento dell’automedica, già precedentemente preallertata, che arriva alle 7.30. La donna, di 32 anni alla quarta gravidanza, viene velocemente visitata. Non si rilevano,inoltre, sintomi che possano essere correlati con infezione da Covid-19, neanche il resto della famiglia evidenzia sintomi da Covid-19. Alla signora, per maggiore protezione,viene posizionata mascherina chirurgica.

Alle 07.34 viene caricata sull’ambulanza, assistita da un medico e un infermiere, per essere accompagnata all’Ospedale Maggiore.

Alle 07.50 all’altezza di Vergato, la donna partorisce un bimbo di 3 kg. L’ambulanza prosegue quindi il viaggio verso l’Ospedale Maggiore dove la donna e la neonata, vengono accolte, alle 08.32, dagli operatori del Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico dell’Ospedale Maggiore.

Mamma e bimbo stanno bene e rientreranno a casa nei prossimi giorni.

Pienamente rispettata la procedura per la gestione degli interventi su donne in gravidanza residenti nell’area appenninica del territorio bolognese. La procedura prevede che l’ambulanza attivata dalla Centrale 118 preallerti il medico dell’automedica per un possibile intervento successivo, qualora se ne riscontri la necessità. Sulla base delle informazioni ricevute dell’equipaggio già sul posto.