Sassuolo, Pigoni (Lista Bonaccini): stop sanzioni per elemosine

Cosa pensa la Giunta regionale della decisione del Comune di Sassuolo, in provincia di Modena, di sanzionare l’elemosina alle persone indigenti? La richiesta è contenuta in un’interpellanza a firma della consigliera regionale Giulia Pigoni (Lista Bonaccini).

La consigliera ripercorre l’intera vicenda da giorni all’attenzione del dibattito politico e della stampa e si sofferma sull’importanza del valore della solidarietà, contestualizzandolo, in particolare, nella situazione attuale segnata dalle conseguenze economiche della pandemia da coronavirus.

Da qui i quesiti all’esecutivo regionale per sapere “quale sia la sua opinione sul provvedimento del Comune di Sassuolo, lesivo dei principi solidaristici della Carta costituzionale e della dignità delle persone, che, oltre ai bisognosi, colpisce anche coloro che in autonomia decidono di donare qualcosa alle persone sofferenti e quali provvedimenti intenda assumere, anche in accordo con lo Stato e gli Enti locali, affinché le persone meno abbienti possano trovare risposte alle primarie necessità e non essere colpite da provvedimenti illegittimi e discriminatori”.