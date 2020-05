Dall’Unione Terre d’Argine 40.000€ per tablet donati alle scuole del territorio, resteranno anche dopo l’emergenza

Inizia domani, venerdì 8, la distribuzione nelle scuole di 210 tablet da parte dell’Unione Terre d’Argine: la consegna comincia dai quattro istituti superiori di Carpi. Dei 210 dispositivi, 40 sono arrivati da donazioni private mentre gli altri 170, del valore di 40mila euro, sono stati acquistati con uno stanziamento specifico deciso dalla Giunta dell’Unione per donare strumenti informatici alle scuole «al fine di favorire la formazione a distanza di alunni e studenti in questo periodo emergenziale».

Dalla prossima settimana riceveranno in donazione tablet anche i seguenti Istituti: comprensivi Carpi Centro, Carpi 2, Carpi 3, Carpi nord, Soliera, San Giovanni Bosco di Campogalliano, Gasparini di Novi; paritario Sacro cuore, CFP Nazareno e CPIA sede di Carpi. Questo secondo quanto concordato in base alle effettive esigenze, delineate da tutte le scuole in un incontro in videochiamata di tutto il “Patto per la scuola” svoltosi tra Assessori alle politiche scolastiche e dirigenti scolastici lo scorso 27 aprile.

«Si tratta di un primo contributo – spiega la Giunta – che abbiamo voluto destinare per acquisti tempestivi, anche in previsione delle esigenze legate all’esame di maturità, consapevoli che Ministero, Regione Emilia-Romagna e altri canali di finanziamento sono già intervenuti all’inizio dell’emergenza e stanno implementando con ulteriori risorse i dispositivi informatici e per la connettività anche in prospettiva del prossimo anno scolastico».

I dispositivi in distribuzione, donati a tutte le scuole di ogni ordine e grado dall’Unione, finita l’emergenza sanitaria da Covid-19 resteranno patrimonio degli stessi istituti «per favorire ulteriori esperienze di formazione e didattica a distanza e supportare eventuali situazioni di povertà educativa».