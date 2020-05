Gli assessori Ruini e Ruggeri in visita al Melograno

Nel primo pomeriggio del 5 maggio scorso l’Assessore all’associazionismo Angela Ruini e l’Assessore alle Politiche Sociali Sharon Ruggeri si sono recate all’Emporio del Melograno per porgere saluti e ringraziamenti, da parte dell’intera Giunta, per il lavoro che stanno svolgendo anche in questa emergenza.

“Un doveroso ringraziamento – afferma l’Assessore Ruini – per una grande realtà di volontariato che opera sul nostro territorio, alla quale abbiamo visto accodarsi numerose azioni di sostegno da parte di altre associazioni del territorio”.

“Siamo qui per confermare il sostegno che l’amministrazione fornisce all’Emporio – aggiunge l’Assessore Ruggeri – in questo periodo di grande difficoltà continuiamo a collaborazione tramite i servizi sociali e il Melograno per portare nelle case delle persone (grazie al prezioso contributo di altre associazioni) un aiuto alimentare di cui hanno bisogno. E’ proprio per questo che dato il grande periodo disagio economico che ci troveremo ad affrontare per l’emergenza, nel caso trovassimo risorse finanziarie, saremo ben lieti di ampliare il nostro contributo all’Emporio”.

Il Melograno opera in sinergia con il Comune mediante i servizi sociali, con una convenzione nel quale l’amministrazione sostiene l’Onlus mediante un contributo annuo di 24.000,00 €. Viene svolta un’importante attività di sostegno alle famiglie in difficoltà economica del territorio comunale.