Incidente mortale questo pomeriggio poco dopo le 18.30 in un terreno agricolo in località Ospitaletto di Marano. A perdere la vita è stato un uomo del luogo di 77 anni che stava guidando un trattore. Il mezzo si è ribaltato, non lasciandogli scampo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri e il 118.