Cocaina, danaro e una pistola Smith & Wesson: due uomini arrestati dai carabinieri di Sassuolo

Ennesima operazione di polizia giudiziaria in tema di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Compagnia Carabinieri di Sassuolo. Nella serata di ieri, 7 maggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sassolese hanno tratto in arresto due persone, un magrebino e un italiano di 62 e 53 anni, di Casalgrande (RE), per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni in concorso.

Nella giornata di ieri 7 maggio i militari hanno fermato i due cittadini il cui atteggiamento è risultato subito sospetto. A seguito della perquisizione personale sono stati rinvenuti, divisi in dosi, 4,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e denaro, esattamente 825 € provento dell’attività delittuosa. Fermato anche un acquirente il quale ha dichiarato che da lì a poco avrebbe acquistato la droga dai due soggetti.

Importante è stato il risultato della perquisizione domiciliare, a Casalgrande. Infatti nella loro abitazione, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente, è stata rinvenuta una pistola Smith & Wesson calibro 38 perfettamente funzionante e 58 munizioni dello stesso calibro senza camiciatura, abusivamente detenuti.

Il 53 enne e il 62 enne sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detezione abusiva di armi e munizioni e questa mattina ci sarà il rito direttissimo presso il tribunale di Reggio Emilia. La pistola sequestrata sarà trasmessa al R.I.S. per gli accertamenti tesi a verificare eventuali pregressi delittuosi possano essere stati commessi con quell’arma.