Domani serata noir per Forum Eventi con Massimo Carlotto e Romano De Marco

Forum Eventi si tinge di giallo. Domani, sabato 9 maggio, a partire dalle 21 è prevista una serata noir, con una presentazione incrociata da parte di due autori capaci di raccontare attraverso il thriller le trasformazioni, anche nascoste, della società: Massimo Carlotto propone “La signora del martedì” (edizioni E/O) e Romano De Marco presenta “Nero a Milano” (Piemme).

Un attore porno in disarmo, una signora misteriosa, un travestito dalla doppia vita, sono i protagonisti del nuovo romanzo di Carlotto: qui l’autore oltrepassa i confini del crimine e invita a ripensare i rapporti tra crimine e società. È uno scavo interiore nell’animo umano, una radiografia dei sentimenti, un desiderio d’amare e di essere amati, un aggrapparsi agli altri per non scivolare nelle crepe della solitudine.

E’ una trama adrenalinica quella del romanzo seriale di De Marco che ha come ingredienti di partenza una villetta abbandonata da anni, alla periferia di Milano, e due cadaveri carbonizzati, senza indizi, né movente. È questa la matassa che il commissario Luca Betti deve sbrogliare, in uno dei periodi più complicati della sua vita.

Durante la diretta facebook gli spettatori possono interagire con gli autori attraverso i commenti: gli spunti e le domande più interessanti vengono girate agli autori e riportate in sovraimpressione. E chi non usa facebook? Non è necessario avere un profilo social per seguire l’incontro: le dirette vengono trasmesse in streaming anche sul canale Youtube del Forum a cui si accede attraverso il sito del BPER Forum Monzani.

E’ possibile seguire gli incontri con l’autore di Forum Eventi in diretta sulla pagina facebook “BPER Forum Monzani” oppure dal sito www.forumguidomonzani.it.