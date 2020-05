Le mascherine a 0,50 euro non si trovano? Facciamo chiarezza

Federfarma Modena fa il punto della situazione in merito alla questione delle mascherine previste al prezzo di 0, 50 euro al netto dell’IVA, secondo l’ultima Ordinanza del Commissario Arcuri.

“Il prezzo finale di vendita al consumo, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, a 0,50 euro, al netto dell’Iva”, questo è quanto è scritto sull’Ordinanza introdotta dal Governo in merito calmieramento del costo delle mascherine chirurgiche.

E a questo provvedimento, da una decina di giorni, sono seguite polemiche, confusione ed errate informazioni.

Federfarma e Federfarma Modena, sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, hanno combattuto la speculazione sui prezzi delle mascherine, invitando i cittadini a prestare particolare attenzione sui canali online ed a segnalare eventuali abusi.

Ad oggi, le mascherine chirurgiche oggetto dell’Ordinanza risultano irreperibili o quasi perché non sono ancora arrivate alle farmacie tramite i consueti canali di distribuzione oppure sono state reperite in numeri troppo esigui per venire incontro alle richieste del pubblico.

Inoltre, bisogna ricordare che il prezzo prescritto è di “0,50 euro, al netto dell’Iva”, il che significa che il costo per il cittadino è di 0,61 euro con l’Iva.

Le farmacie Federfarma si sono attivate subito, sin dalla fase iniziale dell’emergenza sanitaria, per reperire sul mercato allora esistente mascherine di qualità e certificate, consapevoli dell’importanza che questi strumenti di protezione avevano ed hanno per la tutela della salute pubblica.

E sin dalla fase iniziale dell’emergenza sanitaria, si sono rese disponibili nei confronti della Regione per la distribuzione gratuita delle mascherine fornite dalla Regione. Quella disponibilità resta ancora oggi ed è ribadita.

Le farmacie Federfarma, oggi sono le prime a chiedere che le mascherine chirurgiche oggetto dell’Ordinanza arrivino al più presto per poterle garantire a tutta la popolazione al prezzo di 0,61 centesimi.