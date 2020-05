Modelli 730 e Unico 2020, il cartaceo non c’è più

Da quest’anno non si possono più ritirare negli uffici comunali, all’Urp di piazza Grande e nei Quartieri, i modelli 730 e Unico 2020 per la dichiarazione dei redditi, che si possono però scaricare in formato digitale dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cittadini/dichiarazioni).

In seguito a cambiamenti delle norme e dei decreti riguardo alle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, infatti, non è più prevista, per i contribuenti, la possibilità di ritirare gratuitamente agli uffici comunali i modelli in formato cartaceo per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Da quest’anno, quindi, l’Agenzia delle Entrate non provvede più alla stampa e alla distribuzione dei modelli 730 e Redditi PF (fascicoli 1 e 2).

Informazioni sul sito web del Comune (www.comune.modena.it).