Vignola: da lunedì lavori in via Barella e sulla tangenziale Ovest

A partire da lunedì 11 maggio 2020 la società Hera S.p.A. eseguirà il ripristino definitivo del manto stradale nelle strade via Barella (nel tratto compreso tra via Artigianato e la Tangenziale Ovest) e la Tangenziale Ovest (nel tratto compreso tra via Barella e via Prada) a seguito del rinnovo della rete idrica.

Per consentire lo svolgimento dei lavori la circolazione stradale sarà regolamentata a senso unico alternato regolato da movieri dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Gli interventi saranno completati entro la giornata di venerdì 15 maggio 2020.

Per la modifica alla disciplina della circolazione stradale è stata pubblicata l’ordinanza n.37/2020.