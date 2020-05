Una casa di legno, che fungeva da appoggio all’abitazione principale, è andata a fuoco questa mattina intorno alle 11:00 in via Enrico Masi a Molinella. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si propagasse alle strutture vicine, in particolare ad altre abitazioni. Sul posto, oltre alle unità del 115, presente anche il 118 con un’ambulanza. Fortunatamente non si registrano danni a persone.