Vigili del fuoco in lutto, il Coronavirus si è portato via il Caporeparto Lorenzo Facibeni

Vigili del fuoco in lutto, il Coronavirus si è portato via il...

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è in lutto per la morte del collega Lorenzo Facibeni. Il suo fisico, provato dalla lunga lotta contro il Covid19, non ha retto. Facibeni aveva 52 anni e risiedeva a Predappio; lascia la moglie e tre figlie. Grande professionista del soccorso, prestava servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ma era anche, come aero soccorritore del reparto volo dell’Emilia Romagna, in forza a Bologna. Protagonista di interventi complicati che necessitavano di sangue freddo e puntuali competenze.

Alla sua famiglia e ai suoi colleghi vanno le nostre condoglianze.