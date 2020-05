Hera: raddoppiano le aperture della stazione ecologica di San Cesario

L’operatività della stazione ecologica di Castelfranco Emilia è stata temporaneamente sospesa. Il servizio è comunque assicurato alle famiglie e alle imprese dal medesimo sito de La Graziosa, a San Cesario.

Gli orari di disponibilità al pubblico di questa stazione ecologica, infatti, sono stati raddoppiati e, già da questa settimana, oltre a rispettare le proprie aperture (lunedì, mercoledì, giovedì e sabato 9-12 / 14-18), sarà operativa anche secondo il calendario abitualmente osservato dal centro di raccolta di Castelfranco Emilia (martedì e giovedì 9-12 / 14-18).

La misura è stata presa da Hera in accordo con le amministrazioni dei Comuni coinvolti, perché in queste settimane l’esigenza di contingentare gli ingressi (così da evitare contatti e assembramenti) causa alcuni rallentamenti rispetto ai normali tempi di accesso e servizio della stazione ecologica che potrebbero causare incolonnamenti di auto su via Canale, che a quel punto sarebbe troppo stretta per garantire la sicurezza della viabilità e delle persone che hanno necessità di recarsi conferire i propri rifiuti al centro di raccolta.

La disponibilità della stazione ecologica de La Graziosa – a pochi chilometri di distanza e già ampiamente utilizzata da famiglie e imprese di Castelfranco Emilia – e il raddoppio degli orari di apertura di quest’ultima consentono comunque di garantire agli utenti di entrambi i comuni l’abituale livello di servizio.

Ricordiamo infine che Hera offre gratuitamente ai cittadini la raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, sfalci e potature, per prenotare il quale è sufficiente chiamare il servizio clienti telefonando da fisso e cellulare al numero, anch’esso comunque gratuito, 800.999.500 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.