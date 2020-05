Operativo dal 13 maggio l’ufficio postale di Castello d’Argile, in ristrutturazione dopo l’attacco criminoso all’Atm Postamat

Operativo dal 13 maggio l’ufficio postale di Castello d’Argile, in ristrutturazione dopo...

Poste Italiane comunica che, per andare incontro alle esigenze dei cittadini di Castello d’Argile, da mercoledì 13 maggio sarà disponibile un ufficio postale mobile che sostituirà la sede di via Matteotti, chiusa per lavori di ristrutturazione a seguito dei danni provocati dall’attacco criminoso all’ATM Postamat di marzo scorso.

L’ufficio postale mobile, opportunamente sanificato e posizionato davanti all’ufficio postale di Castello d’Argile, è dotato di due sportelli che garantiscono tutti i servizi postali e finanziari (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35).