Silvia Romano, il sindaco di Modena invita l’ambasciatore Alberto Vecchi

L’ambasciatore Alberto Vecchi, che ha accolto nell’ambasciata italiana di Mogadiscio in Somalia la giovane cooperante Silvia Romano subito dopo la liberazione, è di origini modenesi e a lui si è rivolto con un messaggio di ringraziamento il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli non appena domenica si è diffusa la notizia.

Nel successivo colloquio, il sindaco ha invitato l’ambasciatore in città (l’ultima visita è stata poco prima di assumere il nuovo incarico) e gli ha rinnovato il ringraziamento per l’attività svolta dalle autorità italiane che ha permesso la liberazione della giovane rapita in Kenya nel novembre del 2018.

Il sindaco ha ricordato la particolare sensibilità di Modena per il tema della cooperazione internazionale al quale è dedicato un Fondo, in collaborazione con la Fondazione di Modena, per sostenere progetti delle associazioni modenesi nelle diverse aree del mondo (il bando è aperto fino al 30 giugno), itinerari didattici per le scuole (“Modena chiama mondo”) e un corso di formazione per volontari che in questi mesi si svolge in modalità on line e che si è aperto lo scorso novembre proprio dedicandolo a Silvia Romano, con l’augurio di un suo ritorno a casa.