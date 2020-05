Da Banco Bpm donati all’Ausl IRCCS di Reggio Emilia due ecografi del valore complessivo di 57.700 euro

Una donazione disposta da Banco Bpm del valore complessivo di 57.700 euro ha permesso l’acquisizione di due ecografi da impiegare nei settori assistenziali impegnati nell’emergenza Covid-19.

Una delle apparecchiature è destinata alla Struttura di Reumatologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova diretta dal Professor Carlo Salvarani, tra gli autori dello studio nazionale che indica l’impiego del farmaco antireumatico Tocilizumab nel trattamento di pazienti affetti dal virus Covid-19. L’ecografo, di modello avanzato, è composto da due sonde lineari ad alta frequenza che offrono elevate prestazioni.

Il secondo ecografo ha caratteristiche di portabilità e facile sanificazione, aspetti particolarmente utili nelle fasi diagnostiche in contesti di emergenza-urgenza che vedono l’ingresso di pazienti Covid positivi.

“Sostenere gli imponenti sforzi messi in campo dalla sanità reggiana in questo momento di emergenza è per noi motivo di grande soddisfazione – commenta Stefano Bolis, Responsabile Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm – Sul territorio, insieme alla nostra Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, abbiamo già sostenuto la Protezione Civile dell’Emilia Romagna per l’acquisto di presidi sanitari protettivi utili al contenimento del contagio, abbiamo dato vita a un importante progetto di crowdfunding per la Croce Verde e continueremo ad impegnarci con azioni concrete che siano d’immediato supporto alla nostra comunità”.

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia e tutti suoi professionisti sono profondamente grati non solo per questo aiuto concreto e rilevante ma, soprattutto, per l’apprezzamento, la fiducia e l’incoraggiamento che questa donazione rappresenta per tutti gli operatori della sanità reggiana.