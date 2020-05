Guidava con patente revocata da due anni: automobilista nei guai a Novi

Un deferimento per guida con patente revocata da parte dei carabinieri della stazione di Novi di Modena. Il fatto è accaduto due giorni fa alle 10 del mattino, durante un servizio perlustrativo dei militari della locale stazione, che hanno sottoposto a controllo una autovettura Lancia Y condotta da un siciliano 54 enne residente in zona. Il documento di guida gli era stato revocato già nell’aprile del 2018. Il veicolo è stato sequestrato per la successiva confisca.