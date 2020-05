Lavori in corso da oggi in Piazza Otto Agosto a Bologna

Sono iniziati oggi, martedì 12 maggio, in Piazza Otto Agosto, i lavori di sistemazione della pavimentazione della porzione centrale della piazza e di sostituzione della guaina impermeabilizzante del parcheggio sotterraneo, opere necessarie per consentire la fruibilità dell’area. La durata prevista dei lavori è di un mese. I lavori non hanno alcun impatto sulla circolazione veicolare né sull’attività del parcheggio interrato.