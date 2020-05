Nel primo pomeriggio di oggi la sala operativa dei Vigili del fuoco di Bologna ha ricevuto una chiamata da parte del 118 per un soccorso ad una persona in uno stabile di via Aristotele Fioravanti. I caschi rossi sono intervenuti con una squadra, autoscala e nucleo SAF. Hanno imbragato la persona su di una barella ed eseguito una manovra di recupero con l’ausilio di un operatore esperto in tecniche speleo/alpine. Il paziente è stato poi affidato alle cure del 118 sul posto con ambulanza.