Casolari (Lapam): “Riaprono negozi, pubblici esercizi, benessere. L’auspicio è che la grande maggioranza riparta”

“Finalmente ripartono anche negozi, pubblici esercizi, parrucchieri ed estetiste. Dopo oltre due mesi di chiusura l’auspicio è che molti riescano, effettivamente, a ripartire. Lunedì 18 è una giornata importante, speriamo davvero di vedere la stragrande maggioranza delle saracinesche alzate”.

Daniele Casolari, responsabile sindacale Lapam e segretario Licom, parla alla vigilia del giorno in cui il lockdown finirà: “Anche grazie all’attività sindacale e alla partecipazione della nostra associazione ai tavoli istituzionali con Regione ed enti preposti, sono stati adottati criteri piu in linea con le esigenze delle piccole e medie imprese, rispetto a quanto pubblicato in questi giorni dall’Inail – ribadisce Casolari -, pur dovendo mantenere accorgimenti che rispettino le norme generali di sicurezza. Un risultato importante che ci auguriamo possa favorire una ripartenza economica e in sicurezza di pmi, commercio, pubblici esercizi, comparto benessere e tutto coloro che finora non potevano aprire”.