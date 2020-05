Castelfranco Emilia, al via da domani i dehors temporanei per i negozi che ne faranno richiesta

Da domani a Castelfranco Emilia il via ai dehors temporanei gratuiti per tutti gli esercizi commerciali che ne faranno richiesta. Iniziativa, questa, che sarà affiancata, a partire dal 25 maggio, dalla sperimentazione della chiusura al traffico veicolare di Corso Martiri (il tratto di via Emilia che attraversa il centro storico) dalle 20.00 alle 07.00 del mattino nei giorni feriali e h24 la domenica. Non solo, a tutti i negozi sarà anche distribuita una dotazione di mascherine monouso, usa e getta. Come annunciato lo scorso 17 aprile in attesa delle indicazioni del Governo sulla fase due e sulla graduale ripartenza delle attività economiche con relativo allentamento delle restrizioni emanate per il contenimento dei contagi da Coronavirus Covid19, il Comune di Castelfranco ha infatti deciso di attivarsi, fatte tutte le dovute verifiche tecniche e di fattibilità, per sostenere con concretezza l’economia del territorio, sempre nel rispetto delle normative e delle restrizioni che rimarranno in essere.

«L’abbiamo annunciato in tempi non sospetti, seguiti peraltro nell’esempio da tanti altri comuni, e da domani, alla luce anche delle indicazioni emanate dal Governo e dalla Regione, si parte: tutti i negozianti del territorio che ne faranno richiesta, potranno allargare all’esterno la propria attività allestendo dei dehors temporanei» ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano rimarcando «quanto sia straordinariamente importante essere concretamente al fianco dei nostri esercenti. Non sono “solo” imprenditori, sono persone, sono famiglie e a loro volta danno lavoro a centinaia e centinaia di collaboratori, pertanto senza tentennamenti abbiano deciso di mettere in campo tutte le iniziative possibili e, si badi bene, senza alcun costo aggiuntivo e asciugando all’osso, ma sempre nel rispetto delle normative, i passaggi burocratici. Per accedere a questa opportunità, basterà infatti che gli esercenti compilino un piccolo modulo, consegnandolo ai nostri uffici, e potranno allargare all’esterno e sotto i portici il loro raggio d’azione. A sostegno di tutto ciò e per rendere il centro ancor più fruibile e vivo considerato anche che andiamo verso la bella stagione, abbiamo predisposto la sperimentazione della pedonalizzazione completa di Corso Martiri tutti i giorni dalle 20.00 alle 07.00 del mattino e h24 la domenica. Inoltre distribuiremo mascherine usa e getta, diverse da quelle di cui siamo ormai abituati, a tutti i negozi affinchè possano avere questa ulteriore dotazione laddove magari qualche cliente si trovi improvvisamente sprovvisto del proprio dispositivo di protezione individuale. L’ho detto nelle settimane scorse, mettendoci la faccia e stando fisicamente al loro fianco durante una condivisibile quanto pacifica manifestazione in piazza» ha concluso Gargano «siamo vicini a tutti i commercianti che rappresentano un elemento imprescindibile del tessuto economico del nostro territorio e nessuno deve restare indietro, nemmeno di un centimetro. Questa iniziativa certo non risolverà tutti i problemi, ma è sicuramente un importante aiuto aggiuntivo. E non ci fermeremo qui. Abbiamo allo studio altre importanti iniziative che comunicheremo nei prossimi giorni per dare ulteriore sostegno al nostro territorio perché, e non smetterò mai di ripeterlo, qui a Castelfranco nessuno è lasciato solo. Castelfranco è anzitutto ripiena dei nostri cuori che devono continuare a battere per rendere il nostro Territorio più bello, più vissuto e più vivibile, così è e così sarà! Un sentito ringraziamento va infine ai Tecnici dei nostri Uffici Lavori Pubblici e S.U.A.P. grazie ai quali è stato possibile predisporre tempestivamente tutto il necessario per questa nuova ripartenza».