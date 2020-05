Vetto, da martedì chiuso il ponte del Pomello

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 8,30 di martedì 19 alle 17,30 di sabato 23 maggio il ponte del Pomello sul torrente Enza – lungo la Sp 10 in comune di Vetto ed al confine con Neviano degli Arduini (Parma) – verrà chiuso al transito per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di ripristino e consolidamento dei paramenti murari della spalla destra.

Il traffico verrà pertanto deviato su seguenti percorsi alternativi. Per la sponda reggiana, i veicoli provenienti da Reggio e diretti a Neviano degli Arduini, veranno deviati verso Traversetolo a San Polo d’Enza, all’intersezione tra la Sp 12 “Sant’Ilario – Montecchio – San Polo” e la Sp 513R di Val d’Enza. Per la sponda parmense, i veicoli in transito lungo la SP 513R di Val d’Enza provenienti da Parma e diretti a Vetto e Castelnovo Monti verranno deviati verso San Polo d’Enza in località Traversetolo, all’intersezione con la strada comunale via Roma, e mantenuti sulla Sp 513R.

Il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l’apposizione della necessaria segnaletica, dalla ditta Camar di Castelnovo Monti, incaricata dei lavori.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.