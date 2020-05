Nuovo Dirigente per il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia

Nella giornata di oggi si è insediato come nuovo Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, il Vice Questore Aggiunto, dott. Salvatore Blasco. Il nuovo Comandante sostituisce la dott. Marinella Caruocciolo, chiamata a dirigere la Divisione Anticrimine della Questura di Forlì.

Nato a Catanzaro il 5 febbraio 1979, dopo la maturità classica, il dott. Blasco ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Catanzaro ed un Master in Scienze della Sicurezza presso l’Istituto Superiore di Polizia a Roma. Ex giornalista pubblicista ed ex avvocato, è entrato nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel 2010 ed è stato assegnato subito alla Questura di Genova nel ruolo di Vice Dirigente del Commissariato di P.S. di “San Fruttuoso”.

Dal 2013 è entrato nel settore investigativo della Polizia di Stato, andando a dirigere, con ottimi risultati, dapprima la Squadra Mobile della Questura di Piacenza e, successivamente, quelle di Livorno e Modena.

Da oggi avrà il delicato compito di dirigere il Reparto Prevenzione Crimine con funzioni operative e di supporto degli uffici delle Questure non solo di Reggio Emilia ma anche di Parma, Piacenza, Modena e Mantova.

Al Dott. Blasco da parte del Questore di Reggio Emilia dott. Giuseppe Ferrari dei Dirigenti, dei Funzionari e di tutto il personale della Polizia di Stato dislocato sul territorio provinciale si esprime il benvenuto ed i più sinceri auguri per il nuovo incarico.