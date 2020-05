Mentre travasa il vino in una cisterna, perde conoscenza e muore. E’ successo oggi a Savignano

Oggi verso le 12:30, all’interno di una cantina di via Claudia a Mulino di Savignano sul Panaro, un operaio dipendente di un’azienda vitivinicola – italiano, 45 anni residente nel bolognese – mentre era intento in operazioni di travaso del vino in una cisterna, per cause in corso di accertamento ha perso conoscenza, decedendo.

Inutile il tentativo di rianimazione fatto dal personale del 118, che ne ha poi constatato il decesso. Sul luogo della disgrazia anche la medicina del lavoro e la stazione carabinieri di Savignano sul Panaro. La Salma è stata inviata alla Medicina Legale per l’esame autoptico.