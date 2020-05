Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 24 maggio

Al primo mattino annuvolamenti più consistenti sui settori centro-orientali ove saranno possibili piogge sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale, in rapido esaurimento. Dal pomeriggio tendenza a schiarite, soprattutto sulle aree di pianura. Ulteriore miglioramento in serata. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo con valori tra 16° e19°. Massime in moderata flessione, con valori tra 25° e 26° sulle pianure centro-occidentali ed intorno a 22/23° sulle aree orientali e costiere. Venti: al mattino dai quadranti orientali, tra deboli e temporaneamente moderati soprattutto sulla fascia costiera; in generale e graduale attenuazione dal pomeriggio. Mare: al mattino mosso sotto costa, molto mosso al largo, con moto ondoso in rapida attenuazione nel corso della giornata, fino a poco mosso in serata.

(Arpae)