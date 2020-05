I vigili del fuoco portano in salvo un giovane falco pellegrino trovato nel cortile di un palazzo a Bologna

Ieri poco dopo le 12:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ferruccio Garavaglia a Bologna per salvare un giovane esemplare di falco pellegrino, non ancora in grado di volare autonomamente. Sembra che il rapace fosse in un nido sopra ad un palazzo ma la squadra intervenuta lo ha trovato nel cortile di uno stabile di via Garavaglia. Il falco spaventato ha tentato di fuggire in strada, i pompieri sono riusciti a prenderlo e a metterlo al sicuro in una gabbia. L’esemplare è stato consegnato in buone condizioni di salute alla Lipu.