Lavori di manutenzione programmata alla rete idrica del comune di Boretto

Lavori di manutenzione programmata in vista per la rete idrica del Comune di Boretto. Per la giornata del prossimo GIOVEDÌ 28 MAGGIO sono previsti interventi di manutenzione alla rete adduttrice, dalle 08:30 alle 14:30.

Gli interventi avverranno in comune di Boretto, precisamente in Via per Poviglio. L’importanza dell’intervento sta nel fatto che la conduttura oggetto degli interventi – del diametro di 250 mm – serve tutto l’abitato di Boretto.

L’erogazione dell’acqua verrà garantita grazie alle interconnessioni con gli altri acquedotti e tramite la scorta del serbatoio pensile fino ad esaurimento. Su tutte le zone dell’abitato si potranno avere cali di portata: si raccomanda agli Utenti di limitare il consumo di acqua per tutta la durata degli interventi.

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Ireti ringrazia i cittadini e le imprese per la collaborazione.