Erano ripresi lo scorso 4 maggio i lavori di rifacimento di piazza Martiri Partigiani a Sassuolo, ed è proprio nel corso di queste operazioni che ieri sono state rinvenute ossa, parti di scheletro umano. Il ritrovamento in prossimità del Duomo di San Giorgio in un punto dove un tempo venivano seppelliti i defunti. Sul posto gli archeologi che hanno provveduto a catalogare i resti rinvenuti. I lavori sulla piazza sembra non siano comunque stati fermati e proseguiranno come da calendario.