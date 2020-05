Sassuolo, rinviate a luglio e settembre TARI ed IMU

Rinviate a Luglio e Settembre Tari ed Imu. Nel corso della Commissione III che ha avuto luogo nella giornata di ieri, l’Amministrazione ha proposto il rinvio delle scadenze e la delibera, verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale il prossimo 3 Giugno

L’Amministrazione Comunale di Sassuolo, infatti, ritiene opportuno come misura di sostegno e aiuto a imprese e famiglie, in un periodo di forte difficoltà generata dalla situazione emergenziale di questi mesi, predisporre il rinvio di alcune scadenze fiscali normalmente previste per il 16 giugno 2020.

Saranno posticipate al 16 settembre 2020 i termini di scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2020, fatta eccezione per la quota riservata allo Stato per i fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D.

Relativamente alla TARI si configura la seguente scadenza:

Prima rata in acconto con scadenza 1/7/2020 pari al 25 % dell’importo dovuto.

Seconda rata in acconto con scadenza 30/10/2020 pari al 25 % dell’importo dovuto.

Terza rata di saldo-conguaglio con scadenza 2/12/2020 applicando le tariffe che saranno approvate in consiglio comunale per l’anno 2020. In questa ultima rata saranno applicate le riduzioni previste a favore delle utenze non domestiche e di quelle domestiche ed eventuali successive delibere.

