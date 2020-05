Zanzara tigre, a Vignola annullata la consegna delle pastiglie prevista per il 4 giugno

Zanzara tigre, a Vignola annullata la consegna delle pastiglie prevista per il...

Visto il grande e imprevisto afflusso nelle prime due giornate di consegna rispetto gli scorsi anni, è stata esaurita in anticipo la scorta di pastiglie anti-larvali che il Comune di Vignola si era procurato per la distribuzione gratuita ai cittadini e contrastare così lo sviluppo della zanzara tigre. E’ quindi annullata per mancanza di disponibilità la data di consegna del 4 giugno.

Contestualmente, l’Ufficio Ambiente del Comune ha già provveduto a ordinare nuove confezioni di queste pastiglie anti-larvali e, appena esse saranno di nuovo nella disponibilità dell’ente, saranno organizzate altre 2 giornate di distribuzione, una al mattino e una al pomeriggio (le date esatte saranno comunicate appena possibile arriveranno le nuove scorte).