Arrestato dai carabinieri di Sassuolo con 279 grammi di cocaina

Continua l’azione in tema di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Compagnia Carabinieri di Sassuolo. Nella serata del 25 maggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un cittadino italiano, 48enne, residente a Modena, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo averlo notato in atteggiamento sospetto in centro a Sassuolo, hanno deciso di pedinarlo sino alla sua abitazione di Modena dove, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti 279 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e denaro, esattamente 370 € provento dell’attività delittuosa.

Il 48 enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la casa circondariale di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.