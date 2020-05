B2WORTH: company mission virtuale per il settore moda e design

Nell’ambito delle attività di Enterprise Europe Network, il Consorzio SIMPLER, di cui fa parte Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con WORTH Partnership Project, organizza, nelle giornate del 17 e 18 giugno 2020, un evento virtuale di matchmaking internazionale, con focus principale su moda, tessile, accessori, gioielli, design, arredamento, materiali avanzati e smart manufacturing.

L’evento virtuale B2WORTH 2020, finanziato nell’ambito del programma COSME, mira a creare collaborazioni transnazionali e interdisciplinari.

E’ aperto a produttori, designer di moda, di prodotti e industriali, artigiani, enti di ricerca, fornitori di servizi/soluzioni, agenti, distributori, rivenditori, grossisti, piattaforme e-commerce ed investitori, aziende tecnologiche e start-up. La partecipazione è gratuita

Per iscriversi è necessario registrarsi entro venerdì 12 giugno e compilare un profilo in inglese nel sito: https://milan-design-week-2020.b2match.io/ indicando come “support office” di riferimento Unioncamere Emilia-Romagna.

Le aziende registrate potranno richiedere incontri consultando il catalogo online.

Gli incontri si svolgeranno in modalità virtuale da mercoledì 17 a giovedì 18 giugno 2020 sulla base di un’agenda che verrà inviata nei giorni precedenti all’evento.

Si tratta di un’occasione per dare sviluppo e valorizzazione commerciale ai prodotti di design in un confronto tra operatori economici di una trentina di Paesi.

Partecipare a questo evento di matchmaking virtuale significa poter avviare contatti transfrontalieri, espandere l’attività all’estero, trovare nuovi partner commerciali e / o tecnologici, presentare, discutere e sviluppare nuove idee progettuali.

Per informazioni, consultare il sito https://www.ucer.camcom.it/

Contatti: tel. 051-6377034 e-mail:simpler@rer.camcom.it