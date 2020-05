Castelfranco Emilia, il 2 giugno mercato cittadino aperto regolarmente

mercato geneNonostante la giornata di festività, il 2 giugno a Castelfranco Emilia il mercato del martedì sarà aperto regolarmente. Questa la decisione presa dal Sindaco Giovani Gargano attraverso un’apposita ordinanza. «Solitamente nei giorni festivi, il mercato ordinario è chiuso. Abbiamo però deciso di procedere ugualmente con l’apertura ordinaria come ulteriore sostegno alla ripresa della Fase 2» ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico e al Commercio Leonardo Pastore, aggiungendo che «stiamo mettendo in campo, con continuità e concretezza, tutte le iniziative possibili per supportare il tessuto economico del nostro territorio.».