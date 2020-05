Coronavirus: la situazione ad oggi (28/05) dell’AOU di Modena

Il grafico illustra l’andamento dei volumi di pazienti COVID positivi ricoverati presso i due stabilimenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. Prosegue una progressiva diminuzione dei casi, dopo il picco registrato a fine marzo. I casi COVID accertati ricoverati si sono mantenuti stabili negli ultimi giorni, con una parallela diminuzione dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva.

La situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in Azienda Ospedaliero -Universitaria 26 pazienti COVID positivi: 6 all’Ospedale Civile e 20 al Policlinico. Di questi, sono in terapia intensiva 8 pazienti, dei quali 2 nella terapia intensiva del Policlinico di Modena e 6 presso l’Ospedale Civile, e 3 pazienti in sub intensiva al Policlinico. In degenza ordinaria sono seguiti 15 pazienti, tutti al Policlinico.

Il dato conferma l’importanza delle misure di prevenzione e distanziamento sociale e quindi deve ricordarci di non abbassare la guardia.

Ing. Alessandro Sala, Servizio Attività Amministrative Ospedaliere, Referente Gruppo di Lavoro (foto):

La ripartenza delle attività passa necessariamente attraverso una revisione dei percorsi di prenotazione, accettazione, pagamenti e ritiro referti che consenta ai nostri cittadini la fruibilità dei servizi in modalità diverse, più flessibili e semplificate, garantendo una risposta adeguata alle sue esigenze senza doversi recare agli sportelli, evitando assembramenti nelle sale di attesa. Per questo motivo è stato istituito un gruppo di lavoro coordinato dal SAAO, diretto dalla dottoressa Nicoletta Posa, e composto dall’ICT, del Controllo di Gestione, dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione delle Professioni Sanitarie. Abbiamo previsto un’azione in più fasi, di cui oggi raccontiamo la prima.

La prima fase prevede il superamento degli sportelli di prenotazione CIP che sia al Policlinico sia a Baggiovara, sono stati trasformati in sportelli virtuali. Al Policlinico di Modena il numero 059.422.4000 è stato implementato con linee dedicate alla cittadinanza per le richieste di maggiore interesse. Il numero risponde dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00 e il sabato dalle 8,00 alle 13,00. All’Ospedale Civile è attivo lo 059.396.1468 che risponde dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 15,00 e il sabato dalle 8,00 alle 12,00. È inoltre possibile la prenotazione telematica all’indirizzo www.aou.mo.it/prenotareCIP.

Anche gli sportelli QUI Facile interni del Policlinico resteranno chiusi. Per fare l’Accettazione prima della prestazione sanitaria, bisogna seguire le indicazioni del foglio di prenotazione che indicherà dove l’utente deve recarsi per effettuare l’accettazione o la self-accettazione.

Il ritiro referti si effettua tramite prenotazione telefonica al numero unico 059.422.4000 per il Policlinico e per l’Ospedale Civile. Gli operatori del call center forniranno anche le indicazioni per il ritiro. Questa modalità è attiva per i referti di cardiologia, tamponi negativi, Osservazione Breve Intensiva, Radiologia. I referti istologici negativi vengono inviati tramite e-mail criptata, gli altri referti saranno consegnati direttamente al termine della visita o in modalità concordata.

Al momento il pagamento del ticket è possibile attraverso le riscuotitrici automatiche. Chi durante il periodo di emergenza non è riuscito a pagare, non deve preoccuparsi, arriverà a casa una lettera con tutte le indicazioni per il pagamento, senza nessun costo aggiuntivo.

Questa nuova modalità permetterà all’utente di pagare il ticket utilizzando diversi canali più comodi, senza doversi recare agli sportelli.