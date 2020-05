Da venerdì 29 maggio lavori di manutenzione stradale a Camposanto e Mirandola

Tra Camposanto e Cavezzo sono previsti, al mattino di venerdì 29 maggio, lavori di manutenzione del fondo stradale lungo la strada provinciale 5.

Per consentire l’intervento sarà necessario regolare temporaneamente la circolazione a senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile; sono previsti la fresatura delle pavimentazione e il rifacimento del manto stradale nei tratti più degradati.

Nel pomeriggio il cantiere si sposta lungo la strada provinciale 1 nel tratto tra Rami di Ravarino e Casoni.

I lavori fanno parte di primo programma di interventi della Provincia lungo le strade provinciali dell’area nord con un investimento di circa 650 mila euro.

Le manutenzioni proseguiranno la prossima settimana nell’area nord lungo la provinciale 8 tra Mirandola e Concordia, lungo la provicniale 11 a S.Possidonio e lungo la provinciale 7 tra Fossa di Concordia e l’incrocio con la statale 12.

In giugno sono previsti ulteriori interventi, sempre nell’area nord, soprattutto nei tratti più degradati, dove sono presenti tuttora limitazioni alle circolazione ai mezzi a due ruote per motivi di sicurezza, con l’obiettivo di eliminare i divieti presenti in alcuni tratti lungo la provinciale 8, nella zona di S.Giovanni di Concordia, e sulle provinciali a Carpi e a Novi.

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti lavori analoghi lungo la provinciale 468 a Finale Emilia e lungo la provinciale 2 Panaria bassa.