Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 29 maggio

Al mattino cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con precipitazioni in genere di debole o moderata intensità, localmente anche a carattere di breve rovescio: i fenomeni risulteranno più diffusi sul settore centro-orientale e a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio graduale miglioramento con schiarite via via più ampie ad iniziare dal settore occidentale, mentre i fenomeni progressivamente più deboli ed isolati saranno per lo più limitati al settore appenninico. In serata cielo in prevalenza poco nuvoloso o localmente nuvoloso con assenza di fenomeni. Temperature: minime in lieve aumento con valori attorno a 16/17°C lungo la costa, generalmente attorno a 15°C sulle aree di pianura. Massime in calo anche moderato: valori tra 21 e 23°C sul settore emiliano, attorno a 20/21°C su quello romagnolo. Venti: nordorientali in genere di debole intensità, ma con temporanei rinforzi sul mare e sulla costa al mattino ed in serata. Mare: generalmente poco mosso durante il pomeriggio, mosso al mattino ed in serata.

(Arpae)