Acquista online due giochi elettronici ma viene truffata. I carabinieri reggiani denunciano il falso venditore

tieraVoleva regalare due giochi elettronici ai suoi figli e così a ridosso delle feste dello scorso Natale ha risposto a un annuncio pubblicato su di un sito che commercializzava quanto ricercato. Dopo aver avviato la trattativa telefonicamente, sul numero indicato nello stesso annuncio, la malcapitata 40enne abitante a Reggiolo, ignara di trovarsi davanti a una “vendite fantasma”, ha concordato l’ammontare del dovuto, corrispondente a 350 euro, che ha versato secondo quanto convenuto sulla postepay, indicatagli dal venditore che tuttavia non ha spedito quanto acquistato. Per questo i carabinieri della stazione di Reggiolo, a cui la casalinga ha sporto denuncia, a conclusione di mirate indagini telematiche, hanno denunciato per truffa alla Procura reggiana un 65enne pensionato residente a Foggia.

