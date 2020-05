Ditte, professionisti e privati segnalano la ricezione di telefonate con cui presunti Vigili del Fuoco propongono l’acquisto di abbonamenti a riviste o di prodotti per la sicurezza. Gli stessi Vigili del Fuoco vogliono chiarire che non si tratta di Vigili del Fuoco. Questi ultimi, sono un Corpo dello Stato e non propongono alcun acquisto di prodotti o riviste. Si invita pertanto a diffidare di chiunque si spacci per Vigili del Fuoco con la finalità di vendere qualsivoglia prodotto.