NOVAC Supercap selezionata tra 500 startup per la finale del Web Marketing Festival

NOVAC Supercap, il primo spin-off composto da soli studenti Unimore, è stato selezionato tra 500 startup ed è uno dei sei finalisti della settima edizione del Web Marketing Festival, il più grande evento italiano sull’Innovazione digitale e sociale. La finale, per aggiudicarsi il premio giuria e il premio pubblico, si terrà online il 6 giugno.

Il team è composto da Aldo Girimonte e Alessandro Fabbri, laureati nel 2019 rispettivamente in Ingegneria dei Materiali e Ingegneria del Veicolo, Loris Bruzzi e Matteo Bertocchi studenti magistrali in Ingegneria Elettronica e Ingegneria del Veicolo. La loro idea d’impresa consiste nella creazione di una nuova generazione di supercondensatori allo stato solido e modellabili, dispositivi che accumulano energia come le batterie, ma molto più potenti, sicuri, performanti e adattabili a ogni mezzo, destinati ai mercati delle biciclette elettriche ad alte prestazioni, delle supercar, della nautica del lusso e dell’aerospace.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Matteo Bertocchi, Ceo di NOVAC Supercap -, essere selezionati come finalisti tra oltre 500 start up è un grande risultato. Come in passato, andiamo a confrontarci con progetti ad un livello più avanzato del nostro, questo ci conferma il nostro valore. Cercheremo sicuramente di toglierci qualche altra soddisfazione alla finale del 6 giugno”

Novac Supercap, nata dalla prima edizione di TACC – Training for Automotive Companies Creation, il percorso di formazione all’imprenditorialità, specifico per il settore automotive, promosso dall’Università di Modena e Reggio Emilia, si è già aggiudicata il secondo premio alla Start Cup Emilia-Romagna 2019, la business plan competition dei Centri di ricerca e delle Università dell’Emilia-Romagna ed è arrivata tra i quattro finalisti nella categoria “Industrial” del Premio Nazionale Innovazione, che si è tenuto lo scorso novembre a Catania.

Il Web Marketing Festival, alla settima edizione, rappresenta la startup competition più grande d’Italia. I partecipanti hanno l’opportunità di dare visibilità al proprio progetto presentandolo ad una platea composta dai maggiori player del settore digitale, con l’obiettivo di trovare un supporto alla realizzazione e alla crescita dell’idea di business.