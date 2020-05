Modena: Musei civici e sito Unesco aperti per il ponte della Repubblica

Il weekend culturale a Modena si prolunga oltre sabato e domenica con le aperture straordinarie di lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno, Festa della Repubblica. La città apre al pubblico, in sicurezza, luoghi storico artistici e della cultura. Sono visitabili i Musei civici e la Gipsoteca “Graziosi” a Palazzo dei Musei, dove il 2 riapre la Galleria Estense. E sono aperti anche la Ghirlandina e altri luoghi del sito Unesco di piazza Grande, dove martedì 2 giugno riapriranno i Musei del Duomo. Tutti nel rispetto delle misure sanitarie di sicurezza, dalle prenotazioni al distanziamento interpersonale, dall’obbligo di mascherina alla disponibilità di gel disinfettante per i visitatori.

Ai Musei civici al terzo piano di Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, si entra gratuitamente a orario continuato dalle 10 alle 19 (gli stessi orari sono validi per tutto il Palazzo, che il 3 e 4 giugno aprirà invece dalle 10 alle 13). Sarà possibile visitare le mostre in corso “Anni molto animati. Carosello, SuperGulp!, Comix”, “Storie d’Egitto” e le raccolte osservando le regole. Potranno entrare 10 visitatori ogni 30 minuti con mascherina propria. È richiesta la prenotazione telefonica (tel. 059 2033125 dalle 9.30 alle 12.30); o via mail (palazzo.musei@comune.modena.it), a cui dovrà seguire conferma. Le persone senza prenotazione potranno accedere nei diversi turni di visita solo se gli ingressi nella mezz’ora sono inferiori a 10.

Il Parco archeologico della Terramara a Montale è aperto lunedì 1 giugno dalle 16,30 alle 19,30 con visite guidate e letture per bambini e ragazzi (partenze ogni ora, ultimo ingresso 18.30). Il 2 giugno si accede dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 con ingressi ogni ora (ultimo ingresso 17.30). La giornata è dedicata alle tecniche di intreccio dei rami di salice. Al Parco possono accedere 12 persone ogni ora, preferibilmente su prenotazione (negli orari di apertura al numero 059 532020, o mail a museo@parcomontale.it, assicurandosi di ricevere conferma). Per accedere è necessario disporre di mascherina personale. La visita sarà guidata dagli operatori, che vigileranno sul mantenimento della distanza interpersonale tra i visitatori (aggiornamenti online www.parcomontale.it e su FB parcomontale).

Nel sito Unesco di piazza Grande, sulla Ghirlandina si può salire anche lunedì e martedì 2 giugno, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 19, su prenotazione (torreghirlandina@comune.modena.it) in gruppi di otto persone ogni 45 minuti con mascherina propria e utilizzo del gel igienizzante a disposizione del pubblico all’entrata e in sala Torresani.

L’Acetaia a Palazzo Comunale sarà visitabile, oltre che nel weekend, anche martedì 2 giugno con mascherina e accesso con prenotazione negli orari di visita (per turni di otto persone alle 10.30, alle 11.30, alle 15.30 e alle 16.30). I biglietti si fanno allo Iat in piazza Grande, dove si ricevono indicazioni su percorsi e regole da rispettare

Martedì 2 giugno alle Sale storiche di Palazzo comunale visite guidate per gruppi di massimo otto persone a turno (ogni 45 minuti dalle 15.15 alle 18.30) con mascherina. La visita è possibile solo con l’operatore. Per la Ghirlandina e Sale storiche si può prenotare anche all’Ufficio di Informazioni Turistiche Iat di piazza Grande 14.

Da martedì 2 giugno riprendono anche le visite su prenotazione ai Musei del Duomo (informazioni sul sito web www.museidelduomodimodena.it), che propone diverse tipologie di itinerari della durata ciascuno di circa 40 minuti, per gruppi di massimo cinque persone per volta, accompagnate da uno storico dell’arte alla scoperta dei tesori custoditi. Si prenota online (info@museidelduomodimodena.it) indicando nome e cognome, numero di partecipanti, giorno e orari di preferenza della visita (da martedì a domenica, dalle 9.30 alle 18).

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio di Informazioni Turistiche (Iat) in piazza Grande 14 (tel. 059 2032660 – info@visitmodena.it) aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 18.

Informazioni online (www.visitmodena.it).