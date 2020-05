Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 31 maggio

Al mattino irregolarmente nuvoloso sul settore centro-occidentale con nubi più consistenti sui rilievi, dove non si esclude qualche piovasco; generalmente poco nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme lungo i rilievi con possibili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale; poco nuvoloso sulle aree pianeggianti. In serata poco nuvoloso per nubi alte e stratificate di scarsa consistenza. Temperature: minime senza variazioni di rilievo: valori attorno a 13/15°C nei capoluoghi emiliani, leggermente inferiori nelle aree di aperta campagna, di qualche grado superiori lungo la costa. Massime in lieve diminuzione, comprese tra 20°C e 22°C su costa e Romagna, attorno a 23/24°C nelle città emiliane. Venti: deboli dai quadranti orientali, con qualche rinforzo su mare e costa al mattino. Mare: mosso al mattino, con moto ondoso in calo fino a poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)