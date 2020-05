Controlli congiunti nel centro cittadino di Reggio Emilia

Nelle giornate di venerdì e sabato, in applicazione delle determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati predisposti con ordinanza del Questore di Reggio Emilia dei servizi di controllo congiunti tra la Questura di Reggio Emilia, il locale Reparto Prevenzione Crimine, Polizia Municipale e Guardia di Finanza volti alla verifica del rispetto della normativa vigente inerente la nota emergenza da Covid-19.

Sono stati effettuati pattugliamenti appiedati lungo le principali vie e piazze del centro storico (via San Carlo, Piazza Fontanesi, Piazza Prampolini, Piazza San Prospero, via Caggiati) sensibilizzando commercianti, ristoratori ed avventori al rispetto della normativa vigente inerente il contenimento del virus.

Sono state elevate n. 6 sanzioni amministrative da euro 400 l’una per il mancato utilizzo della mascherina nelle piazze/vie previste dall’ordinanza del Sindaco di Reggio Emilia dello scorso 29 maggio.

Intorno alle ore 22:30 della serata di ieri, gli equipaggi sono intervenuti per segnalazione di lite tra ragazzi in questa via Toschi. Giunti immediatamente sul posto, si rintracciavano due giovani, un maggiorenne cittadino italiano ed un minore cittadino albanese che, una volta raggiunti dopo un breve inseguimento, ponevano in essere resistenza verso gli operatori. I due ragazzi venivano accompagnati presso la Questura e deferiti in stato di libertà per resistenza a P.U.

Nel complesso, il servizio dava esito positivo, registrandosi in generale da parte della cittadinanza nonché dei titolari delle attività di somministrazione il sostanziale rispetto della normativa vigente.

