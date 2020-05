Guidava senza patente auto non assicurata: denunciato a Reggio Emilia

controFermato in città via Adua non ha esitato a riferire di non aver al seguito la patente, lasciando intendere di averla dimenticata a casa. Gli approfondimenti dei controlli eseguiti dai carabinieri hanno invece rilevato che l’uomo non aveva con se il documento di guida in quanto mai conseguito. Ma non è tutto: l’auto che conduceva, una Audi A4, oltre a non essere stata sottoposta alla prescritta revisione, è risultata essere priva di copertura assicurativa. In caserma per lui, un 33enne nigeriano, i guai sono continuati: nel cellulare in suo possesso i militari hanno rinvenuto messaggi ricondotti inequivocabilmente all’attività di spaccio compiuta poco prima a favore di due clienti che, rintracciati dai carabinieri, confermavano trattarsi del loro abituale fornitore consegnando spontaneamente la droga appena acquistata, ovvero oltre 20 grammi di marijuana.

Per questi motivi, con le accuse di spaccio di stupefacenti continuato e guida senza patente, i carabinieri della stazione di via Adua hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un nigeriano 33enne in Italia senza fissa dimora. Accuse a cui si è aggiunta anche quella della violazione delle prescrizioni del divieto di ritorno essendo risultato sottoposto alla misura cautelare del divieto di ritorno nel comune di Reggio Emilia. A lui i militari hanno anche contestato anche multe per oltre 1.000 euro e sequestrato l’auto. Il fatto è successo l’altra pomeriggio.