Addio a Gianni Caprari: il ricordo del Sindaco di Castelnovo Monti, Bini

Nella giornata di ieri, domenica, è venuto a mancare all’età di 63 anni Gianni Caprari. Una scomparsa che ha suscitato un vastissimo cordoglio in tutto l’Appennino. Afferma il Sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini:

“La nostra comunità è stata colpita in modo molto profondo dalla scomparsa di Gianni, è stato davvero un bruttissimo colpo per tutti. Gianni è stato per decenni una colonna portante del basket in montagna: se oggi il movimento locale conta tantissimi praticanti, e se la nostra squadra LG Competition è arrivata a militare ad alto livello nella serie C Gold, realtà di un paese appenninico che affronta alla pari compagini di grandi città, lo dobbiamo in gran parte a lui. Persona serie, impegnata, sia sul lavoro che nella sua passione cestistica, prima da giocatore poi da dirigente, ha formato tantissimi ragazzi fin dalle squadre giovanili, trasmettendo i valori fondativi non solo della pallacanestro ma dello sport in generale: spirito di squadra, di unione, di sacrificio, l’unità nello spogliatoio, la concezione che un atleta lo è prima di tutto con la testa, e poi con il fisico, i movimenti, la tecnica. L’unica consolazione in questo momento così triste, è che tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo, non potranno dimenticarlo. Siamo vicini alla sua famiglia, a Roberta, a Giovanna, tutti i suoi parenti e i suoi ragazzi che sono profondamente scossi per quello che è successo”.