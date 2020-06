In A1 chiusa per una notte l’uscia della stazione di Piacenza sud

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire interventi di ispezione elle opere d’arte, previsti in orario notturno, nelle due noti consecutive di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, con orario 21:00-600, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa l’uscia della stazione di Piacenza sud, per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Basso Lodigiano, al km 49+800. In ulteriore alternativa, immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino, e uscire dalla stazione di Piacenza ovest, di competenza SATAP;

-per chi proviene da Milano, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Piacenza, Brescia e Torino.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, uscire alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+800, percorrere la SS9 Via Emilia e immettersi sulla A21 dalla stazione di Piac nza ovest, di competenza SATAP;

per i mezzi pesanti, diretti a Brescia, si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola, al km 74+100, e di rientrare dalla stessa stazione verso Brescia; chi, invece, è diretto a Torino, potrà invertire il senso di marcia presso la stazione di Fiorenzuola e immettersi sulla complanare di Piacenza sud.