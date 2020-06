Sostegno delle Associazioni dei Consumatori alle iniziative per il contenimento dei prezzi promosse dai commercianti modenesi

Sostegno delle Associazioni dei Consumatori alle iniziative per il contenimento dei prezzi...

Adiconsum, Federconsumatori, Movimento Consumatori e Adoc esprimono il proprio appoggio all’iniziativa “IoNonAumento”, promossa da un gruppo di commercianti modenesi.

Una iniziativa che afferma con chiarezza che non tutti i comportamenti sono uguali; che assieme a chi applica “tasse Covid”, assieme a chi decide aumenti ingiustificati ci sono tanti commercianti, esercenti e artigiani che, in una fase difficile, confermano i prezzi e le tariffe applicate prima della pandemia.

Sono decisioni che vanno premiate, distinguendo i comportamenti virtuosi da quelli speculativi. Vanno premiati dai consumatori, ma anche dal Pubblico, che dovrebbe limitare sgravi e contributi a chi si impegna a non aumentare i prezzi e a non applicare balzelli.

I redditi della maggior parte delle persone si sono contratti in questa fase, tante persone sono in difficoltà. Iniziative positive come “IoNonAumento” sono utili a ricostruire un clima di fiducia trai consumatori, e dovrebbero essere estese.