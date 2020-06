Traffico droga, un arresto su mandato di arresto europeo

In data 5 giugno u.s., personale della Squadra Mobile di Modena e di Bologna hanno rintracciato un cittadino albanese classe ’87, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Belgio, per il reato di traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio.

Le ricerche del soggetto, iniziate alle prime luci dell’alba, hanno interessato prima la provincia di Modena ove lo stesso risultava dimorare e successivamente la provincia di Bologna dove a seguito di appostamento veniva rintracciato e bloccato.

L’uomo che vive da tempo in queste provincie svolgendo l’attività di operaio risulta essere incensurato in Italia pertanto i reati contestati risalirebbero agli anni scorsi quando lo stesso si trovava in Belgio.

Al termine dell’attività il cittadino albanese è stato associato presso la casa circondariale di Bologna.