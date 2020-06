Vasto incendio in un’azienda agricola di San Pietro in Casale

Da questa mattina alle 11:30 i vigili del fuoco sono impegnati con diverse squadre in un vasto incendio in una azienda agricola di via Setti a Maccaretolo nel territorio di San Pietro in Casale. Molti i mezzi impiegati dai pompieri e tra questi l’autobotte da 25.000 litri per controllare il rogo di circa 1500 balloni di fieno. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i capi di bestiame e le attrezzature agricole. Attualmente l’incendio è sotto controllo.