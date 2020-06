Reggiolo, domenica chiusure momentanee della Sp 43 e della Bretella per l’A22

La Provincia di Reggio Emilia informa che nella giornata di domenica 14 giugno la ditta Sirti Energia Spa di Milano provvederà allo smantellamento dei conduttori della linea a 132kv che sovrappassa la Sp 43 Reggiolo-Villanova e la bretella verso il casello della A22 in comune di Reggiolo. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, il traffico verrà sospeso su entrambe le strade nel corso della giornata per tre volte, sempre per un tempo massimo di 7 minuti. La circolazione sarà opportunamente regolamentato la necessaria segnaletica a cura e sotto la responsabilità della stessa Sirti Energia.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.