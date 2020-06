Sp569 nuova Bazzanese: chiuso per due ore notturne svincolo di immissione entrata stazione Bologna Casalecchio

Sp569 nuova Bazzanese: chiuso per due ore notturne svincolo di immissione entrata...

Per consentire lavori di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione, previsti per due ore notturne, dalle 00:00 alle 2:00 di sabato 13 giugno, per chi proviene da Vignola, sarà chiuso lo svincolo che dalla SP569 Nuova Bazzanese immette all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa, chi proviene da Vignola potrà accedere all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio proseguendo sulla Nuova Bazzanese e utilizzando gli svincoli 1 e 1 bis della Tangenziale di Bologna.